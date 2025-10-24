Der Hype um Prognosemärkte erreicht einen neuen Höhepunkt. Polymarket, einer der führenden Anbieter in diesem Sektor, hat nun offiziell die Einführung eines eigenen Tokens samt Airdrop bestätigt. Angesichts explodierender Handelsvolumina und einer potenziellen Milliarden-Bewertung elektrisiert diese Nachricht die Krypto-Szene.In einem Interview bestätigte Chief Marketing Officer Matthew Modabber die lang erwarteten Pläne. "Es wird einen Token geben, es wird einen Airdrop geben", so Modabber. Das ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.