München (ots) -Stellungnahme der SOS-Kinderdörfer weltweit, deutscher Förderverein der Föderation der SOS-KinderdörferDie Föderation der SOS-Kinderdörfer hat gestern per Entscheid des internationalen Aufsichtsrats mit sofortiger Wirkung beschlossen, den Länderverein SOS-Kinderdorf Österreich zu suspendieren. Er reagiert damit auf die schwerwiegenden Missbrauchsvorwürfe gegen Hermann Gmeiner, den Gründer der weltweiten Föderation der SOS-Kinderdörfer, und den Umgang damit durch SOS-Kinderdorf Österreich.Die Vorwürfe gegen Gmeiner sind nach Angaben von SOS-Kinderdorf Österreich im Rahmen des Opferschutzverfahrens in der Zeit von 2013 bis 2023 bekannt geworden, gleichwohl wurden die Meldungen erst jetzt kommuniziert. Im Licht weiterer Missbrauchsfälle an österreichischen Standorten, die in den letzten Wochen an die Öffentlichkeit gekommen und ebenfalls erst jetzt vom Länderverein bekanntgemacht wurden, bleiben viele Fragen offen.Als deutscher Förderverein SOS-Kinderdörfer weltweit stehen wir uneingeschränkt hinter der Entscheidung des internationalen Aufsichtsrats und erwarten vollständige Aufklärung durch SOS-Kinderdorf Österreich. Auch wir selbst haben erst am gestrigen 23.Oktober von den Missbrauchsvorwürfen gegen Hermann Gmeiner erfahren - und sind betroffen und schockiert. Unser tiefstes Mitgefühl gilt allen, die Leid erfahren haben.Der Schutz und das Wohlergehen der Kinder muss immer und unter allen Umständen uneingeschränkt gewährleistet sein. Die Wahrheit darf niemals verschwiegen oder verdrängt werden. Dafür stehen wir ein. Wenn Rechenschaftspflicht, Verantwortung und Transparenz nicht ernst genommen werden, sind die Auswirkungen verheerend. Keine Person - unabhängig von Position, Verdienst oder Geschichte - steht über dem Gesetz. Wo das Vertrauen der Kinder und unserer Gemeinschaft missbraucht wird, müssen wir rigoros handeln. Nur durch Ehrlichkeit und den Mut zur Aufarbeitung können wir als Organisation wachsen und unserer Mission, Kinder weltweit zu schützen und zu begleiten, mit Entschlossenheit verfolgen.Wir verpflichten uns zu einer umfassenden, schonungslosen und transparenten Aufarbeitung der Vergangenheit. Wir fordern eine vollständige und kompromisslose Aufklärung aller Vorwürfe und unterstützen unabhängige Untersuchungen in vollem Umfang. Betroffene müssen zu jedem Zeitpunkt Gehör finden. Kinderschutz muss absolute Priorität haben.Die Entscheidung zur Suspendierung des Ländervereins SOS-Kinderdorf Österreich war die erste große Bewährungsprobe für die neue Leitungsstruktur und die verbesserten Kontrollsysteme der Föderation der SOS-Kinderdörfer, die im Juli dieses Jahres verabschiedet wurden.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerPressesprecher SOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 0160 - 984 723 45E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/6144720