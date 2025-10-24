FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Hold" belassen. Der Autozulieferer habe mit dem Umsatz im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Bericht der Franzosen. Nennenswerte Änderungen der Konsensschätzungen seien aber nicht zu erwarten. Den nächsten Kurstreiber sieht Laskawi im Kapitalmarkttag am 20. November./ajx/ag



