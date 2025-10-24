© Foto: Blue Planet Studio - Adobe Stock

Das Luxusmode-Unternehmen Prada steigert seinen Umsatz um 9 Prozent - mit starkem Wachstum in allen Regionen. Die Aktie springt an.Die Prada Group hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 ihren Umsatz um 9 Prozent auf 4,07 Milliarden Euro gesteigert. Das Wachstum zog sich über alle Regionen hinweg, mit spürbaren Verbesserungen in China. "Ich denke, das Schlimmste ist überstanden", sagte Prada-Chef Andrea Guerra gegenüber Analysten im Vorfeld der Geschäftsergebnisse. Aber er machte zugleich auch Zugeständnisse. "Aber ich glaube nicht, dass wir in naher Zukunft jemals wieder erleben werden, was wir im letzten Jahrzehnt erlebt haben." Im dritten Quartal legten für Prada die …