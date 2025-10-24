German Underwriting, der Assekuradeur des Maklerkonsolidierers MRH Trowe, hat Anteile an dem auf M&A-Transaktionen spezialisierten Assekuradeurs Pantheon Underwriters erworben. Das Unternehmen will so einen starken Zugang bei mittelständischen Unternehmen gewinnen. Die Pantheon Underwriters GmbH, Spezialist für die Versicherung von M&A-Transaktionen, gewinnt German Underwriting, die bei MRH Trowe die Assekuradeurs-Aktivitäten steuert, als Gesellschafter. So erschließt sich German Underwriting einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
