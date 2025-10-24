Allgeier vollzieht strategischen Verkauf. Somit setzt sich das "Nagarro-Muster" fort. Und man treibt die Fokussierung voran, so könnte man es zusammenfassen. Oder in anderen Worten: Die Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63) setzt ihren strategischen Kurs mit einem weiteren, bedeutenden Schritt konsequent um. Wie das Unternehmen heute mitteilte, hat seine Tochtergesellschaft Allgeier Public SE Verträge mit dem Private Equity-Investor Synova über den Verkauf der Allgeier IT Services GmbH abgeschlossen. Dazu passt: Das veräußerte IT-Managed Services-Geschäft mit einem Umsatzvolumen von rund ...

