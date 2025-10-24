Nach BYD wird Changan der nächste chinesische Autohersteller, der die Rolle seines thailändischen Werks über Südostasien hinaus ausbaut. Künftig wird der Deepal S05 von dort aus nach Europa exportiert. Der chinesische Autohersteller Changan hat angekündigt, ab Dezember dieses Jahres Fahrzeuge aus Thailand nach Europa zu exportieren. Die erste Charge soll aus 1.000 Exemplaren des kompakten Elektro-SUV Deepal S05 bestehen."Diese Initiative schafft ...

