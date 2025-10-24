Die Inflationsdaten aus den USA bringen Erleichterung: Im September stieg der Verbraucherpreisindex um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Auf Jahressicht ergibt sich eine Teuerung von 3,0 Prozent, nach 3,1 Prozent im August. Ökonomen hatten mit etwas mehr gerechnet. Die sogenannte Kernrate, also ohne Energie und Lebensmittel, legte um 0,2 Prozent im Monatsvergleich zu und liegt ebenfalls bei 3,0 Prozent im Jahresvergleich - auch das unter den Erwartungen.Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics ...

