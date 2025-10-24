© Foto: HANS KLAUS TECHT - www.picturedesk.com

Der italienische Energieriese Eni hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet - und belohnt seine Anleger mit einem kräftigen Ausbau des Aktienrückkaufprogramms.Zwischen Juli und September erzielte Eni einen bereinigten Nettogewinn von 1,25 Milliarden Euro, deutlich über dem Analystenkonsens von 1,02 Milliarden Euro. Zwar lag das Ergebnis leicht unter dem Vorjahreswert, doch die robuste Profitabilität und die steigenden Cashflows sorgten für Optimismus. Der Konzern hebt den Umfang seines diesjährigen Aktienrückkaufs um 20 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro an - ein starkes Signal an die Märkte. Finanziellen Spielraum verschafft sich Eni durch einen rigorosen Kostensenkungsplan, …