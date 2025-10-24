Ottobock SE & Co. KGaA baut ihr Engagement bei ONWARD Medical N.V. aus - und bleibt größter Anteilseigner. Der NeuroTech-Spezialist sammelte am 24. Oktober 2025 im Zuge einer Kapitalerhöhung insgesamt 50,9 Mio. € über ein beschleunigtes Bookbuilding ein. Ottobock steuerte 10 Mio. € als Cornerstone-Investor bei. Das frische Kapital fließt vor allem in die Skalierung des nicht-invasiven ARC-EX sowie in die Implantat-Plattform ARC-IM. Bereits im Oktober 2024 war Ottobock mit 22,5 Mio. € eingestiegen. Seitdem startete ONWARD den US-Rollout von ARC-EX - ein System zur nicht-invasiven Neuromodulation, ...

