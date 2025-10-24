Die All for One Group SE hat erneut ein Schuldscheindarlehen am Kapitalmarkt platziert - und das mit Wucht: Das ursprünglich angepeilte Volumen von 30 Mio. € wurde wegen starker Überzeichnung auf 56,5 Mio. € erhöht. Die Verzinsung der Tranchen erfolgte am unteren Ende der Vermarktungsspanne - ein Signal für gute Bonität und Investorenvertrauen.Mit den frischen Mitteln will der SAP-Fokuskonzern die M&A-Strategie beschleunigen, eigene Software- und Serviceangebote ausbauen und international skalieren. Für den Nebenwert eröffnet sich damit zusätzlicher Wachstums- und Bewertungshebel. Platzierung ...

