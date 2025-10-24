Dieser Milliardär setzt trotz seines schon vorhandenen Reichtums 80 Prozent seines Vermögens auf dieses eine Asset und erwartet eine Steigerung um 1.300 Prozent. Der Bitcoin hat zuletzt deutlich an Wert verloren, was bei vielen Anlegern Sorgen vor einem weiteren Kursrückgang unter die wichtige Marke von 100.000 US-Dollar ausgelöst hat. Der mexikanische Milliardär Ricardo Salinas reagiert darauf jedoch gelassen und zeigt sich sogar ausgesprochen optimistisch. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.