Dieser Milliardär setzt trotz seines schon vorhandenen Reichtums 80 Prozent seines Vermögens auf dieses eine Asset und erwartet eine Steigerung um 1.300 Prozent. Der Bitcoin hat zuletzt deutlich an Wert verloren, was bei vielen Anlegern Sorgen vor einem weiteren Kursrückgang unter die wichtige Marke von 100.000 US-Dollar ausgelöst hat. Der mexikanische Milliardär Ricardo Salinas reagiert darauf jedoch gelassen und zeigt sich sogar ausgesprochen optimistisch. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE