Ein Fußballabend im ZDF, der sechs Stunden sportliche Spannung verspricht: Zunächst überträgt "sportstudio live" am Dienstag, 28. Oktober 2025, das Topspiel in der zweiten Runde des DFB-Pokals der Männer zwischen den Champions-League-Teilnehmern Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund (Anstoß: 18.30 Uhr). Anschließend ist das Rückspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im Halbfinale der UEFA Women's Nations League gegen Frankreich im ZDF zu sehen (Anstoß: 21.10 Uhr). Und im Anschluss daran folgen bis Mitternacht weitere Dienstagsspiele der zweiten DFB-Pokalrunde in der Zusammenfassung. Schon jetzt online ist eine neue "sportstudio"-Produktion, die an "Das Spiel ihres Lebens" erinnert - an das Viertelfinale der UEFA Frauen-EM zwischen Frankreich und Deutschland.Moderator Sven Voss führt durch den langen Fußballabend im ZDF, als Expertin ist Friederike "Fritzy" Kromp dabei, Trainerin des Frauenteams von Werder Bremen. Ab 18.00 Uhr begrüßen sie die Zuschauerinnen und Zuschauer zu dem Fußball-Doppel im Zweiten mit Pokal-Fight und Halbfinal-Entscheidung. Zunächst richtet sich der Blick nach Frankfurt, wo die heimische Eintracht und die Borussia aus Dortmund um den Achtelfinaleinzug im DFB-Pokal kämpfen. Als Kommentator der K.o.-Partie ist Gari Paubandt am Mikrofon. Für Interviews im Stadion ist Lili Engels im Einsatz.UEFA Women's Nations-League: Frankreich - DeutschlandWenn es keine Verlängerung in Frankfurt gibt, rückt ab 20.45 Uhr das Rückspiel im Halbfinale der UEFA Women's Nations League in den Fokus, das um 21.10 Uhr angepfiffen wird. Nach dem Hinspiel am Freitag, 24. Oktober 2025, in Düsseldorf, kommt es vier Tage später im nordfranzösischen Caen zur Entscheidung, wer das Finale und wer das Spiel um Platz 3 in der UEFA Women's Nations League erreicht. Claudia Neumann kommentiert die Partie, für Interviews im Stadion ist Katja Streso vor Ort."Das Spiel ihres Lebens" jetzt im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/spiel-ihres-lebens-movie-100)Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams hat besondere Akzente gesetzt: Das EM-Viertelfinale 2025 zwischen Frankreich und Deutschland ging nach 138 Minuten und Elfmeterschießen als eines der spannendsten Spiele in die Geschichte des Fußballs ein. Die "sportstudio"-Produktion "Das Spiel ihres Lebens - EM 2025: Frankreich vs. Deutschland" erinnert daran und ist jetzt in Web und App des ZDF zu sehen (https://www.zdf.de/dokus/spiel-ihres-lebens-movie-100). Die Dokumentation von Björn Tanneberger blickt hinter die Kulissen eines dramatischen Abends im St. Jakob Park in Basel - mit exklusiven Bildern aus Kabine, Teamhotel und vom Spielfeldrand. Sie erzählt von Mut, Leidenschaft und dem besonderen Spirit einer Mannschaft, die ein ganzes Land mitfiebern ließ - in der Nacht von Mittwoch, 29., auf Donnerstag, 30. Oktober 2025, ab 3.20 Uhr, auch im linearen ZDF zu sehen.DFB-Pokal-Highlights im TV und onlineWeitere Spiele aus der zweiten DFB-Pokalrunde sind am langen Fußballabend im ZDF in der Zusammenfassung zu sehen. Am Dienstag, 28. Oktober 2025, richtet sich ab 23.25 Uhr der Blick auf die Highlights dieser Pokalpartien: Hertha BSC - SV Elversberg; 1.FC Heidenheim - Hamburger SV; VfL Wolfsburg - Holstein Kiel; FC Energie Cottbus - RB Leipzig; Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC; FC Augsburg - VfL Bochum und FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim.Von der zweiten Runde im DFB-Pokal 2025/2026 werden Zusammenfassungen der Begegnungen nach Abpfiff im ZDF-Streaming-Portal auf sportstudio.de (https://www.zdf.de/kurzfassungen/fussball-livestreams-highlights-ergebnisse-100) und auf ZDFheute (https://www.zdfheute.de/sport/fussball-dfb-pokal) zum Abruf bereitstehen.