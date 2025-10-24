- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Namen von Skeena Gold & Silver Ltd., Endeavour Silver Corp., Unternehmen, mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 23.10.2025, 18:38 Uhr Europa/Berlin Ganz optimistische Marktbeobachter halten eine Verdopplung des Silberpreises für möglich. Doch es gibt auch andere Stimmen. Zinssenkungserwartungen, ein mehrjähriges Defizit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Swiss Resource Capital