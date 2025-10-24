München (ots) -Moderation: Louis KlamrothDas Thema: Aufstand der Jungen: Wird die Rente unbezahlbar?Die Gäste:Andreas Bovenschulte (SPD,Bürgermeister und Präsident des Senats der FreienHansestadt Bremen)Johannes Volkmann (CDU,Mitglied der Jungen Gruppe der Unionsfraktion imBundestag)Quentin Gärtner (Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz)Cordula Kersbaum (Rentnerin aus Köln)Clara Hunnenberg (führt einen Handwerksbetrieb für Bodenbeläge)Patricia Riekel (Journalistin und langjährige Chefredakteurin "Bunte")Marcel Fratzscher (Präsident Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung)"Es reicht!" Die jüngsten Abgeordneten von CDU und CSU protestieren gegen die Rentenpläne der Bundesregierung. Die Kosten in der Zukunft? "Eindeutig zu hoch!" Ist jetzt der Zeitpunkt für eine grundlegende Reform der Alterssicherung? Sind in unserer Gesellschaft die Lasten zwischen Jung und Alt gerecht verteilt? Sollte es zukünftig ein Gesellschaftsjahr für junge Männer und Frauen oder sogar ein verpflichtendes soziales Jahr für Rentnerinnen und Rentner geben?So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.dePressekontakt:Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob,ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6144793