DJ US-Regierung: Shutdown verhindert Oktober-Inflationsdaten

Von Matt Grossman

DOW JONES--Der aktuelle Shutdown der Bundesbehörden in den USA hat nach Darstellung des Weißen Hauses wahrscheinlich die Veröffentlichung der Inflationsdaten für Oktober verhindert.

"Aufgrund des Shutdowns der Demokraten sind die Verantwortlichen vor Ort nicht im Dienst, wodurch uns wichtige Daten entgehen", hieß es am Freitag auf dem X-Kanal Rapid Response 47 des Weißen Hauses. "Die wirtschaftlichen Folgen könnten verheerend sein."

Die Mitarbeiter des Bureau of Labor Statistics, das einen Großteil der offiziellen Wirtschaftsdaten herausgibt, sind seit Anfang Oktober wegen ausbleibender Bundesmittel nicht mehr zur Arbeit erschienen.

Die meisten Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten in diesem Monat wurden auf unbestimmte Zeit verschoben; eine Ausnahme bildete der Inflationsbericht für September, der für die jährliche Anpassung der Sozialversicherungsleistungen wichtig ist.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2025 10:12 ET (14:12 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.