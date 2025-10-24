Google Earth erweitert ihren Dienst um KI-Funktionen zur Umwelt- und Bevölkerungsanalyse. Was Earth AI verspricht - und was Gemini damit zu tun hat. Mit Earth AI werden KI-Modelle mit auf Gemini basierenden Geodaten-Agenten (Geospatial Reasoning Agents) vereint. Das Ziel dabei liegt darin, die Analyse von Umwelt- und Infrastrukturdaten zu optimieren. Google selbst bezeichnet Earth AI als "eine Familie von georäumlichen KI-Modellen und agentenbasierten ...

