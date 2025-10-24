Seit Juli tritt die Microsoft-Aktie auf der Stelle. Doch Analysten erwarten jetzt den großen Sprung. Cloud, KI und OpenAI könnten die Aktie wieder in Richtung vier Billionen US-Dollar treiben. Microsoft steht kurz vor der Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse. Die Erwartungen sind hoch. Nach Monaten relativer Schwäche hoffen Anleger, dass ein starker Ausblick für das Cloud-Geschäft Azure die Aktie wieder auf Kurs bringt. Seit dem letzten Gewinnbericht Ende Juli ...Den vollständigen Artikel lesen ...
