Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der stark gestiegene Ölpreis sorgt für ein Aufflammen der Inflationssorgen, sp die Deutsche Börse AG.US-Präsident Donald Trump habe am Mittwochabend neue Sanktionen direkt gegen Russland verhängt, konkret gegen Rosneft und Lukoil. Das lasse die Renditen steigen. Zehnjährige Bundesanleihen würden am Freitagmittag mit 2,62 Prozent nach 2,55 Prozent vergangenen Freitag rentieren. Mitte September seien es allerdings zeitweise über 2,70 Prozent gewesen. ...

