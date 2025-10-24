Spiro treibt die Elektrifizierung des zweirädrigen Verkehrs in Afrika voran. Jetzt hat das Unternehmen 100 Millionen US-Dollar eingesammelt. Mit dem Geld soll der Ausbau der Flotte und der Batteriewechsel-Infrastruktur ermöglichen. Auch in Afrika stehen die Zeichen auf Elektrifizierung - vor allem bei den weitverbreiteten motorisierten Zweirädern bietet sich ein großes CO2-Einsparpotenzial. Das 2022 von dem indischen Geschäftsmann Gagan Gupta gegründete ...

