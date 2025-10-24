An der Wall Street hat sich die Rekordrally am Freitag zum Handelsstart fortgesetzt. Sowohl der Dow Jones, als auch der S&P 500 und der Nasdaq 100 verzeichnen vor dem Wochenende neue Rekorde. Kurstreiber sind dabei die frischen US-Konjunkturdaten, die Weg für die nächste Zinssenkung der US-Notenbank ebnen. Binnen der ersten 90 Minuten nach dem Handelsstart an der Wall Street sprinten alle drei großen US-Indizes auf neue Rekordhochs: Der Dow Jones steigt zeitweise bis auf 47.170 Punkte, der S&P ...

