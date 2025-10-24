© Foto: picture alliance / Zoonar | Viktor Gladkov

Immer mehr Anleger lassen ihre Dividenden automatisch reinvestieren. Vanguard zeigt: 75 Prozent der Investoren kassieren Ausschüttungen nicht. Sie nutzen sie für den langfristigen Vermögensaufbau.Dividenden sind längst kein Nischenthema mehr für einkommensorientierte Anleger. Laut einer Analyse von Barron's investieren die meisten Aktionäre, die auf Dividendenaktien oder entsprechende Fonds setzen, gar nicht primär wegen des laufenden Einkommens. Sie lassen die Erträge im Depot, um ihr Kapital langfristig zu vermehren. Sharon Hill, Senior Portfolio Managerin bei Vanguard und Leiterin des Bereichs Equity Global and Income, beschreibt diesen Trend aus eigener Erfahrung. An den Tagen, an denen …