Freitag, 24.10.2025
Gold über 4.000 US-Dollar - Canary Gold startet Multi-Front-Exploration in Brasiliens neuem Gold-Hotspot
24.10.2025 17:09 Uhr
WOCHENVORSCHAU/3. bis 9. November (45. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/3. bis 9. November (45. KW) 

=== 
M O N T A G, 3. November 2025 
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     RatingDog/S&P Global Oktober 
  07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1H 
*** 08.30 CH/Verbraucherpreise Oktober 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
  12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 16:00 US/Bauausgaben September 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober 
  22:05 US/Adtran Inc, Ergebnis 3Q 
    - JP, RU/Börsenfeiertag Japan, Russland 
 
D I E N S T A G, 4. November 2025 
*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 3Q 
     (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 3Q 
  07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q 
  07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q 
  07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Analysten- 
     und Pressekonferenz) 
*** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q 
  08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis 
  08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
  12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q 
*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q 
*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q 
  14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q 
*** 14:30 US/Handelsbilanz September 
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie September 
*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q 
*** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 3Q 
    - RU/Börsenfeiertag Russland 
 
M I T T W O C H, 5. November 2025 
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen 
     RatingDog/S&P Global Oktober 
*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 2Q 
*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 
*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 4Q 
     (10:00 BI-PK; 08:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 3Q (07:30 PK) 
  07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 3Q 
  07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 
*** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK) 
  07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q 
  07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q 
*** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Auftragseingang September 
  08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich August 
*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 3Q 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 10:00 NL/Qiagen NV, Pk zum Ergebnis 3Q (Analysten-Call 15:30) 3Q 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise September 
*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 3Q 
*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q 
    - DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q 
 
D O N N E R S T A G, 6. November 2025 
  06:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 3Q 
  06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q (9:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK) 
*** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 9 Monate 
*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK, 13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 9 Monate (15:00 Telefonkonferenz) 
*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 3Q 
  07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q 
  07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate 
*** 07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 Telefonkonferenz) 
  07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 9 Monate 
  07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate 
*** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 9 Monate 
  07:45 FR/Engie SA, Ergebnis 9 Monate 
  07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 3Q 
  08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September 
*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H 
*** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Update 1Q 
*** 08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H 
  08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q 
  09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September 
  13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q 
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen 
     Rats sowie geldpolitischer Bericht 
*** 14:30 DE/Hochtief AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q 
  17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate 
  22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q 
  22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q 
 
F R E I T A G, 7. November 2025 
  06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q 
  06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), ausführliches Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Krones AG, Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz November 
  08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q 
  08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 2Q 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November 
===

