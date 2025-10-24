Anzeige
Dow Jones News
24.10.2025 17:09 Uhr
TAGESVORSCHAU/Samstag, 25. Oktober bis Montag, 27. Oktober (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 25. Oktober bis Montag, 27. Oktober (vorläufige Fassung) 

=== 
S O N N T A G, 26. Oktober 2025 
    - MY/Asean Gipfel 
    - EU/Beginn der Winterzeit 
 
M O N T A G, 27. Oktober 2025 
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober 
     zuvor: 87,7 
     Lagebeurteilung 
     zuvor: 85,7 
     Geschäftserwartungen 
     zuvor: 89,7 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage August 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September 
     Geldmenge M3 
     zuvor: +2,9% gg Vj 
*** 10:00 IT/EZB-Direktor Elderson, Keynote zu "Board of the Future" 
*** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September 
  16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, 
     Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige 
     Bundesanleihen, Euribor 
  16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur 
     Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, 
     USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 
*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2025 10:36 ET (14:36 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

