DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 25. Oktober bis Montag, 27. Oktober (vorläufige Fassung)

=== S O N N T A G, 26. Oktober 2025 - MY/Asean Gipfel - EU/Beginn der Winterzeit M O N T A G, 27. Oktober 2025 *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober zuvor: 87,7 Lagebeurteilung zuvor: 85,7 Geschäftserwartungen zuvor: 89,7 *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage August *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September Geldmenge M3 zuvor: +2,9% gg Vj *** 10:00 IT/EZB-Direktor Elderson, Keynote zu "Board of the Future" *** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q ===

