Webinar: Aktienmärkte zwischen Euphorie und Nervosität

Die Aktienmärkte pendeln zwischen Euphorie und Nervosität - doch was passiert unter der Oberfläche? Momentum-Titel glänzen, während einzelne Sektoren bereits Ermüdungserscheinungen zeigen. Wird die risk-on-Laune weitergetragen oder kippt die Stimmung bei der nächsten Schrecksekunde? Am Montag ordnen die Finanzmarktexperten Daniel Saurenz (Feingold Research) und Stefan Riße (ACATIS Investment ) die Lage ein und zeigen, wie Sie Anlegerstimmung messbar machen - und in konkrete Entscheidungen übersetzen.

Im Fokus stehen die wichtigsten Stimmungsbarometer von VIX und Put/Call-Quotienten über AAII-Umfragen, Fear-&-Greed-Indizes bis hin zu ETF-Zuflüssen, CFTC-Positionierungen und Skew. Unsere Experten Daniel Saurenz und Stefan Riße beleuchten, warum Rallyes oft in Gier enden - und Panikphasen Chancen für mutige Anleger eröffnen. Außerdem diskutieren unsere Experten, wie Zins- und Inflationsdaten das Sentiment bewegen, welche geopolitischen Schlagzeilen (USA/China) als Katalysator wirken und wie sich diese Signale in Timing und und Absicherung (von Stop-Management bis optionalen Hedges) übersetzen lassen.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten