Taufkirchen (ots) -Die Eigentümergemeinschaft des Projekts Quartier am Bahnhof eröffnet in der Eschenpassage 60 einen Gesprächsraum, der ab sofort als zentrale Anlaufstelle für Information und Austausch dient. In der aktuellen Phase der Quartiersentwicklung möchte die Eigentümergemeinschaft damit noch näher an die Bürgerinnen und Bürger Taufkirchens heranrücken - über die bisherigen Beteiligungsformate hinaus und offen für alle Altersgruppen.Der neue Raum entsteht dort, wo in den kommenden Jahren die größte Veränderung stattfinden wird: mitten im Planungsgebiet. An zwei bis drei Tagen in der Woche können Interessenten hier aus erster Hand erfahren, was im Zuge der Planung wann und wo passiert und wie sich das Quartier entwickeln wird. Geplant sind wechselnde Formate - von Informationsangeboten über Mitmachaktionen bis hin zu Gesprächsrunden."Wir möchten dort ansprechbar sein, wo sich Taufkirchen verändert - offen für Fragen, Anregungen und Ideen", sagt Lisa Bierling, die den Gesprächsraum im Auftrag der Eigentümergemeinschaft leitet. "Vor allem wollen wir denjenigen einen Rahmen bieten, die das Projekt gut finden. Hier entsteht ein Ort für ehrlichen Austausch und Begegnung - dort, wo über die Zukunft Taufkirchens gesprochen wird", sagt Bierling.Bis zum Jahresende sind Mitmachaktionen, Diskussionsgespräche mit den Planern und Architekten sowie Vernetzungsangebote für engagierte Bürgerinnen und Bürger, Vereine sowie Händlerinnen und Händler geplant. Ziel ist es, das gemeinsame Verständnis für die bauliche Entwicklung zu stärken und die Identifikation mit dem neuen Quartier zu fördern.Mit dem Gesprächsraum setzt die Eigentümergemeinschaft ein weiteres Zeichen für transparente Kommunikation und Beteiligung. Das Angebot ergänzt die bisherigen Informations- und Beteiligungswege und schafft eine einfache Möglichkeit, direkt zum Quartier am Bahnhof ins Gespräch zu kommen.Die Öffnungszeiten werden in Kürze bekanntgegeben.Der Gesprächsraum und die Leiterin des Gesprächsraums, Lisa Bierling, sind unter folgenden Kontaktdaten erreichen.Email: info@quartierambahnhof.de