Es ist ein wirklich sehr maues Ergebnis: Nach neun Monaten Arbeit ist beim Sportwagenbauer Porsche am Ende lediglich ein operatives Ergebnis von nur noch 490 Millionen Euro hängengeblieben. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern noch 4,04 Milliarden Euro verdient. Netto musste das Unternehmen sogar einen Verlust ausweisen.Dies lag auch an Sonderaufwendungen in Höhe von 2,7 Milliarden Euro. Der Umsatz fiel wegen gesunkener Verkäufe um sechs Prozent auf 26,9 Milliarden Euro. Neben den ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.