Trump reagiert auf Chinas Exportstopp für seltene Erden mit massiver Staatsintervention. Damit rückt der Präsident Amerika näher an Pekings Wirtschaftsmodell.Kaum ein Jahr ist vergangen, seit Scott Bessent staatliche Eingriffe in die Wirtschaft als "Bidenismo" verspottete - eine Anspielung auf Venezuelas "Chavismo". Nun soll ausgerechnet er als Architekt eines umfassenden staatlichen Wirtschaftsprogramms dienen, das Donald Trumps Regierung auf einen neuen Konfrontationskurs mit China führt. Chinas Exportbann verschärft den Druck Peking hat ein drastisches Exportverbot für seltene Erden angekündigt. Die neuen Regeln gelten ab Dezember und umfassen sogar Produkte mit minimalen Anteilen
