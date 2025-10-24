Köln. (ots) -Zweieinhalb Wochen nach der lebensbedrohlichen Messerattacke auf die frisch gewählte SPD-Bürgermeisterin von Herdecke, Iris Stalzer, hat die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht einen Haftbefehl gegen die tatverdächtige 17-jährige Adoptivtochter wegen gefährlicher Körperverletzung erwirkt. Es bestehe Fluchtgefahr, sagte Behördensprecher Michael Burggräf dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). "Die Beschuldigte wurde allerdings von der Haft unter Auflagen verschont." Nach der Tat hatte man den Teenager in die Jugendpsychiatrie eingewiesen.Wie Iris Stalzer dem "Kölner Stadt-Anzeiger" mitteilte, ist sie wieder so weit genesen, dass sie ihr Amt am 4. November antreten kann. "Es gibt kein "dennoch". Ich habe einen klaren Auftrag der Wählerinnen und Wähler und werde diesen Auftrag annehmen. Ich bin Dank der sehr guten Erstversorgung und der sehr guten Versorgung in der Klinik schnell genesen, so dass auch gesundheitliche Gründe nicht gegen die Übernahme des Amtes sprechen", erklärte die SPD-Politikerin. Sie berichtete von "Hass und Hetze" gegen sie im Internet. "Als Person des öffentlichen Lebens muss ich kritische Posts aushalten, solange rechtlich zulässige Grenzen nicht überschritten werden. Dort, wo diese Grenzen überschritten werden, werden rechtliche Schritte eingeleitet werden."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/6144813