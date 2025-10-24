Anzeige
Freitag, 24.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold über 4.000 US-Dollar - Canary Gold startet Multi-Front-Exploration in Brasiliens neuem Gold-Hotspot
Dow Jones News
24.10.2025 18:21 Uhr
XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet nach günstigen US-Verbraucherpreisen

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit kleinen Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 0,1 Prozent auf 24.240 Punkte. Nachdem in den vergangenen Tagen vor allem Unternehmenszahlen Impulse gesetzt hatten, hat sich am Freitag die konjunkturelle Nachrichtenlage wieder belebt. Die US-Inflation hat im September etwas an Fahrt aufgenommen. Die Verbraucherpreise stiegen aber weniger stark als erwartet, und das auch in Kernlesung, also ohne die volatilen Preise Energie und Nahrungsmittel.

Wegen des Regierungs-Stillstands in den USA wurden die Daten verspätet veröffentlicht. Es gilt als ausgemacht, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Leitzinsen senken wird, voraussichtlich um 25 Basispunkte. Neue deutsche Einkaufsmanagerindizes (PMIs) aus Deutschland zeigten für Oktober überraschend eine Stimmungsverbesserung - besonders im Dienstleistungssektor.

Unternehmensnachrichten gab es kaum. Der Rüstungskonzern Hensoldt hat die Prognosen für die Auftragslage und die Profitabilität erhöht. Die Prognose für die Book-to-Bill-Quote wurde auf 1,6 bis 1,9 nach zuvor 1,2 angehoben, begründet mit jüngsten Freigaben von Aufträgen durch die Bundeswehr. Analysten sprachen von einer guten Nachricht. Die Aktie legte um 1,2 Prozent zu.

Nach starken Intel-Zahlen ging es für Elmos Semiconductor um 2,1 Prozent nach oben, Infineon reagierten kaum. Tagesgewinner im DAX waren Siemens Energy, das Papier setzte die zuletzt gute Performance mit Aufschlägen von 5 Prozent fort. Dagegen gab die SAP-Aktie kräftig um 3,6 Prozent nach. Diese hatte am Vortag nach Geschäftszahlen noch deutlicher zugelegt. Nach einer Kaufempfehlung durch Warburg ging es für die Allgeier-Aktie gleich um 9,8 Prozent nach oben. 

=== 
INDEX                    zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX                    24.239,89 +0,1%   +21,6% 
DAX-Future                24.326,00 +0,1%   +19,2% 
XDAX                   24.238,03 +0,1%   +22,2% 
MDAX                   30.291,98 +0,9%   +17,3% 
TecDAX                   3.727,54 -0,4%   +9,5% 
SDAX                   17.371,36 +0,5%   +26,0% 
zuletzt                  +/- Ticks 
Bund-Future                 129,48  -42 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
Index                 Gewinner Verlierer unv.  Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX                     29     11   0 2.859,7  43,1    3.509,8      51,0 
MDAX                    38     10   2  496,0  27,5     633,3      31,8 
TecDAX                   18     11   1  899,0  17,7    1.413,1      25,7 
SDAX                    37     25   8   88,4   5,7      85,8      6,4 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2025 11:47 ET (15:47 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
