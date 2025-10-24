Die US-Berichtssaison startet - und Anleger stehen vor einem Realitätstest. Während der KI-Hype weiterhin für Fantasie sorgt, trüben ein starker US-Dollar, steigende Importzölle und erste Gewinnwarnungen die Stimmung.Markus Sievers von Apano Investments spricht im Interview von wachsender Nervosität am Markt: "Viele haben den Finger am Verkaufsknopf." Ein zentraler Belastungsfaktor sei die Rückkehr protektionistischer Töne aus dem Trump-Lager, kombiniert mit Sorgen um den US-Bankensektor. Vor allem kleinere Regionalbanken geraten wegen fauler Kredite unter Druck - die Erinnerung an 2023 ist noch frisch. Auch die Fundamentaldaten mahnen zur Vorsicht: Die Umsatzprognose für den S&P 500 wurde …