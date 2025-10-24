NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Umsatz sei etwas niedriger als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) des Sportwagenbauers habe seine Schätzung hingegen leicht übertroffen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 12:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 12:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000PAG9113
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 12:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 12:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000PAG9113
© 2025 dpa-AFX-Analyser