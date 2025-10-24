© Foto: Will Oliver - Pool via CNP - Consolidated News Photos

Neue US-Sanktionen gegen russische Ölgiganten treffen Indien und China hart. Beide Länder müssen entscheiden: billiges Öl oder Frieden mit Washington?Die neue Sanktionsrunde von US-Präsident Donald Trump gegen Russland bringt Indien und China in eine schwierige Lage. Beide Länder profitieren seit Jahren von billigem russischem Öl - doch Washington droht nun, alle Partner der russischen Energieriesen Rosneft und Lukoil vom US-Finanzsystem auszuschließen. Rund fünf von sechs Fässern russischen Rohöls gehen derzeit an Abnehmer in Indien und China. Seit dem EU-Importstopp 2022 bezieht China laut dem Center for Research on Energy and Clean Air etwa 47 Prozent und Indien 38 Prozent der russischen …