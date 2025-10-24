© Foto: Christian Ohde - CHROMORANGE

US-Präsident Donald Trump wird in der kommenden Woche den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping im Rahmen seiner Asienreise treffen. Beide Staatschefs wollen die zuletzt wieder aufgeheizten Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt abbauen und neuen Schwung in die festgefahrenen Handelsgespräche bringen. Wie Karoline Leavitt, Sprecherin des Weißen Hauses, am Donnerstag mitteilte, soll das Treffen am 30. Oktober am Rande des APEC-Gipfels stattfinden. Auch Wi Sung-lac, nationaler Sicherheitsberater des südkoreanischen Präsidenten, bestätigte die Staatsbesuche von Trump und Xi während des Gipfels - Peking selbst äußerte sich bislang jedoch nicht offiziell. …