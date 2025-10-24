Robinhood Markets (HOOD): Fintech-Pionier vor Fortsetzung der Mega-Rallye!

Bereit für den Breakout?

Rückblick

Robinhood ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Spezialisierung auf Online-Brokerage und E-Trading-Plattformen. Die Aktie zeigt eine starke Aufwärtsbewegung von Mai bis in den Oktober hinein. Seit Mitte Oktober korrigiert der Kurs. Nach dem Pullback zum EMA 50 liegt der Fokus klar auf einem Breakout Setup nach der Konsolidierung.

Robinhood-Aktie: Chart vom 24.10.2025, Kürzel: HOOD Kurs: 138.79 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein klarer und nachhaltiger Ausbruch über das Widerstandsniveau bei rund 140 USD wäre ein starkes bullisches Signal. Ein solcher Breakout würde die Konsolidierungsphase nach oben beenden und eine Fortsetzung des primären Aufwärtstrends signalisieren.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte die Aktie die Unterstützung des EMA 50 unterschreiten, könnte sich die Korrektur vertiefen.

Meinung

Das Ziel von Robinhood ist es, "Finanzen für alle zu demokratisieren" und möglichst vielen Menschen den Zugang zu den Finanzmärkten zu ermöglichen. Mit Robinhood Gold bietet das Unternehmen ein Premium-Abonnementmodell mit erweiterten Funktionen wie Margin-Trading und Zinsen auf nicht investiertes Bargeld. Robinhood steht trotz des jüngsten Kursrücksetzers durch strategische Expansion und das Vertrauen großer Investoren wie Cathie Wood weiterhin stark im Fokus. Frische Quartalszahlen werden am 5. November erwartet.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 119.38 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3.91 Mrd. USD

Meine Meinung zu Robinhood Markets ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 24.10.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.