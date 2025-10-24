NEW YORK (dpa-AFX) - Gestützt von positiven Unternehmenszahlen und günstigen Inflationsdaten haben die US-Aktienmärkte ihren jüngsten Höhenflug am Freitag fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial erklomm ein Rekordhoch bei 47.326 Punkten und stieg zuletzt um 1,2 Prozent auf 47.281 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich damit für den US-Leitindex ein Plus von 2,4 Prozent ab.

Der marktbreite S&P 500 verbuchte am Freitag ebenfalls ein Rekordhoch und gewann zuletzt 1,0 Prozent auf 6.805 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es nach einem weiteren Bestwert zuletzt um 1,3 Prozent auf 25.414 Punkte aufwärts. Damit deutet sich für den technologielastigen Index ein Wochengewinn von 2,4 Prozent an.

Die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten stiegen im September moderater als erwartet. Die Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, schwächte sich überraschend etwas ab. "Die Inflationsdaten geben der Fed grünes Licht für eine weitere Zinssenkung in der kommenden Woche", kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Er geht zudem davon aus, dass die US-Notenbank auch im Dezember die geldpolitischen Zügel lockern wird.

Vor dem Wochenende steht einmal mehr die Berichtssaison der Unternehmen im Fokus. Die Aktien von Intel kletterten um 1,1 Prozent auf den höchsten Stand seit anderthalb Jahren. Der kriselnde Chipkonzern schaffte es im vergangenen Quartal unter anderem dank geringerer Verluste in der Fertigung in die Gewinnzone. Zu Handelsbeginn hatten die Titel allerdings noch knapp 8 Prozent gewonnen. Analysten lobten zwar die übertroffenen Erwartungen, zeigten sich aber skeptisch, ob das schon ein Zeichen für ein Comeback von Intel sei.

Für die Titel des Intel-Rivalen AMD ging es um 6,9 Prozent auf ein Rekordhoch nach oben. Die jüngst geschlossene Milliardenvereinbarung mit dem KI-Unternehmen OpenAI weckt weiterhin die Anlegerfantasie.

Dem Konsumgüterkonzern Procter & Gamble bescherten ein überraschend gutes erstes Geschäftsquartal und bestätigte Jahresziele zunächst ein deutliches Kursplus. Im weiteren Handelsverlauf bröckelten die Papiere jedoch ab, rutschten zwischenzeitlich ins Minus und notierten zuletzt 0,6 Prozent im Plus.

Die Aktie von IBM setzte sich mit einem Kurssprung von 8,2 Prozent an die Dow-Spitze und kletterte auf ein Rekordhoch. Tags zuvor war sie nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen um 0,9 Prozent gesunken. Ein etwas besserer Konzernumsatz und eine positive Gewinnüberraschung hatten die Anleger nicht überzeugt.

Die Papiere von Ford stiegen auf den höchsten Stand seit Juli 2024 und standen mit einem Kursanstieg von 12 Prozent an der Spitze des S&P-100-Index. Der Autobauer setzt darauf, dass sich seine Geschäfte 2026 weitgehend von einem verheerenden Brand erholen werden, der einen wichtigen Zulieferer für seinen meistverkauften Pickup-Truck F-150 lahmgelegt hatte./edh/

