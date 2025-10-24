OpenAI investiert 30 Millionen US-Dollar in Valthos, ein Startup, das KI nutzt, um Biowaffenangriffe zu erkennen und abzuwehren, noch bevor sie entstehen.Das US-Unternehmen OpenAI, bekannt für ChatGPT, setzt auf einen ungewöhnlichen Verteidigungskurs: Gemeinsam mit Founders Fund und Lux Capital investiert es 30 Millionen US-Dollar in das New Yorker Startup Valthos. Das neunköpfige Team will mit künstlicher Intelligenz den Missbrauch biotechnologischer Systeme verhindern - bevor Terroristen oder feindliche Akteure sie für Angriffe nutzen können. Kathleen McMahon, Mitgründerin und CEO von Valthos, beschreibt ihre Mission als "Wettlauf gegen die Zeit". Ihr Unternehmen entwickelt Software, die …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.