OpenAI investiert 30 Millionen US-Dollar in Valthos, ein Startup, das KI nutzt, um Biowaffenangriffe zu erkennen und abzuwehren, noch bevor sie entstehen.Das US-Unternehmen OpenAI, bekannt für ChatGPT, setzt auf einen ungewöhnlichen Verteidigungskurs: Gemeinsam mit Founders Fund und Lux Capital investiert es 30 Millionen US-Dollar in das New Yorker Startup Valthos. Das neunköpfige Team will mit künstlicher Intelligenz den Missbrauch biotechnologischer Systeme verhindern - bevor Terroristen oder feindliche Akteure sie für Angriffe nutzen können. Kathleen McMahon, Mitgründerin und CEO von Valthos, beschreibt ihre Mission als "Wettlauf gegen die Zeit". Ihr Unternehmen entwickelt Software, die …
