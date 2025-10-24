Binance-Memecoin-Boom könnte durch CZ-Begnadigung ausgelöst werden und MAXI ist der neue Alpha

Maxi Doge (MAXI) ist der neue Shiba Inu im Revier, der ein Dogecoin-Charisma mit dem Körperbau eines Arnold Schwarzenegger kombiniert. Er will den nächsten Memecoin-Boom anführen, nachdem der US-Präsident Trump den ehemaligen Binance-Geschäftsführer CZ begnadigt hat.

Die Rückkehr vom Changpeng Zhao (CZ) hat das Interesse der Anleger wieder an den Binance-Memecoins geweckt. Inzwischen wurde er offiziell freigesprochen, womit sein Einfluss nicht nur die führende Kryptobörse, sondern den gesamten Krypto-Markt wiederbeleben kann.

Mit dieser Energie als Rückenwind erobert der neue Maxi Doge den Markt. Schon jetzt bereitet er sich eifrig auf seinen Wettkampf vor und kanalisiert seine pure memetische Kraft, um das nächste Breakout-Biest zu sein, sobald der Bullenmarkt erst einmal ins Laufen gekommen ist.

Noch befindet sich Maxi Doge im Vorverkauf, der bisher von Anlegern 3,7 Mio. USD eingeworben hat. In der aktuellen Vorverkaufsrunde wird der MAXI-Coin für einen Preis in Höhe von 0,0002645 USD angeboten, der jedoch laut den Angaben des Countdowns nur noch weniger als zwei Tage verfügbar sein wird.

Begnadigung von CZ kann den Memecoin-Boom wieder auslösen

Im November des Jahres 2023 hat CZ für Schlagzeilen gesorgt, nachdem er sich wegen Verstößen des Bankgeheimnisgesetzes im Zusammenhang mit Compliance-Verstößen bei Binance schuldig bekannt hatte.

Zudem hat er seine Stellung als Geschäftsführer bei dem Unternehmen aufgegeben, eine Strafe in Höhe von 50 Mio. USD gezahlt und vier Monate in Haft verbüßt. Aber auch die Kryptobörse Binance musste eine Vergleichszahlung von 4,3 Mio. USD leisten.

Am 23. Oktober wurde CZ dann von dem US-Präsidenten begnadigt, wobei er seine Entscheidung mit den Worten "von vielen Menschen empfohlen" und, dass "die Leute sagen, er sei in keiner Weise schuldig" begründete.

Changpeng Zhao hat auf X bereits Stellung zu seiner Begnadigung genommen und seine tiefe Dankbarkeit gegenüber dem US-Präsidenten ausgedrückt. Zudem versprach er, "dazu beizutragen, Amerika zur Hauptstadt der Kryptowährungen zu machen und Web3 weltweit voranzubringen".

Aber auch vor der Begnadigung hat sich CZ bereits in einem der aktivsten Kryptosektoren der Binance Smart Chain engagiert: den Memecoins. Ende September hat er außerdem geäußert, dass er "gerade lerne, wie Menschen sich auf Memecoins stürzen". In den Folgewochen entwickelte sich diese Neugier zu einem neuen Marktphänomen.

Bis zum 8. Oktober wurden bei mehreren Binance-Memecoins beachtliche Kursanstiege beobachtet. Zu diesen zählte unter anderem Binance Super Cycle (BSC), der 24.135 % stieg, während es bei Binance Life 54.000 % waren.

Nach der Begnadigung explodierte der Memecoin Fourth (4), welcher von CZs "Fourth Resolution" aus dem Jahr 2023 inspiriert wurde und über 24 Stunden um 43 % im Preis angestiegen ist.

Somit hat CZ wieder einmal bewiesen, über was für eine Einflusskraft er verfügt. Sollte er diese Energie erst einmal nutzen, um die USA zum führenden Standort der Kryptoindustrie zu machen, dürfte es der gesamten Branche zu einem beträchtlichen Wachstum verhelfen.

Aus dieser Flut von neuen Memecoins sticht der neue Maxi Doge hervor, weil er Dogecoin in seiner Anfangsphase verkörpert, jedoch dieses Mal mit einer 1.000-fachen Energie, Kraft und Bewegung, um somit der heutigen Generation von Memecoin-Fans gerecht zu werden.

Maxi Doge belebt den Geist von Dogecoin wieder

Da die Binance Smart Chain wieder die Memecoins ins Rampenlicht gerückt hat, dürfte dies Maxi Doge auf seiner Mission unterstützen, mithilfe des wahren Geist der Memecoins zum führenden Vertreter des Sektors aufzusteigen.

Ähnlich ging es damals bei DOGE nur um rohe Energie und eine Gemeinschaft. Trotzdem ist um den Memecoin eine Art Bewegung entstanden, welcher sich selbst Elon Musk angeschlossen hat.

Seit diesen ruhmreichen Tagen ist Dogecoin mittlerweile eher zu einem Blue-Chip-Asset geworden, sodass seine Zeiten als Underdog vorbei sind, als er noch wilde und starke Kurssprünge vorzuweisen hatte. Stattdessen sind es derweilen eher stetige und moderate Bewegungen. Somit hat sich der Spaß mit der Abnahme des Risikos verringert.

Um das alte Gefühl und die Chance wiederzubeleben, wurde nun der neue Maxi Doge gestartet. Er stellt somit den Nervenkitzel dar, etwas Unberechenbares zu unterstützen, das es bis auf den Mond schaffen könnte.

Diese Dogecoin-Version mit XXL-Muskeln und einem eisernen Mindset, das selbst Tony Robbins zur Aufgabe seiner Karriere bringen würde, ist nur aus einem einzigen Grund angetreten. Denn ihn drängt es mit demselben Underdog-Spirit an die Spitze des Memecoin-Sektors, den einst auch Dogecoin angetrieben hat. Somit bietet er eine der seltenen 1.000x-Chancen.

Setzen Sie mit Maxi Doge auf 1.000x

Noch haben Sie die Möglichkeit, den wahren Underdog dieses Zyklus frühzeitig zu unterstützen, indem Sie sich schon während des Presales anschließen. Öffnen Sie dafür einfach die Website von Maxi Doge und verbinden mit dieser eine digitale Geldbörse, wobei die auf Presales spezialisierte Best Wallet von vielen empfohlen wird.

Danach stehen Ihnen für die Zahlung die Kryptowährungen ETH, BNB, USDT, USDC und mit Bankkarte auch Fiatwährungen zur Verfügung. Herunterladbar ist die Best Wallet über den Google Play Store und den Apple App Store.

Investoren können zudem beruhigt sein, da der Smart Contract von den Kryptosicherheitsexperten von Coinsult und SOLIDProof auf Risiken überprüft und für sicher befunden wurde.

Sie sollten auch nicht vergessen, sich der Gemeinschaft von Maxi Doge auf X und Telegram anzuschließen, damit Ihnen keine wichtigen Ankündigungen entgehen.

