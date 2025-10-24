Snorter Bot verbrennt 50 % der Token für Presale-Investoren - Launch in 3 Tagen

Unmittelbar vor dem Start hat Snorter Bot Token (SNORT) die Hälfte der Gesamtversorgung über einen Burning-Mechanismus vernichtet, um somit den Vorverkaufsinvestoren einen Schub zu geben. Dabei wurden 250 Mio. oder 500 Mio. Coins dauerhaft aus dem Verkehr genommen, womit die verbleibenden Token potenziell wertvoller werden.

Der viel beachtet Handelsroboter wird als der nächste große Herausforderer unter den Telegram-Trading-Bots bezeichnet, sodass er in Konkurrenz zu Maestro, BONKbot, Cryptohoppe und Banana Gun tritt.

Dies ist auch der Grund, weshalb der Vorverkauf immer mehr Geld anzieht. Denn die Investoren haben Interesse an dem automatisierten Trading entwickelt, wobei Snorter dank Solana schneller und günstiger als andere Handelsroboter ist.

Aufgrund der Burnings lohnt es sich nun noch einmal mehr, in den Presale zu investieren. Zudem können sich versierte Investoren somit vor den späteren Anlegern schon in dem Projekt positionieren, um künftige Kursexplosionen zu antizipieren.

Angesichts eines so umfangreichen Burnings und Geschenks an die Vorverkaufsinvestoren, werden die Kryptobullen noch einmal mehr aufmerksam, die auf der Suche nach dem nächsten 10x-Coin sind. Jedoch muss man sich jetzt beeilen, um nicht zu spät zu kommen.

SNORT-Coin kann in 3 Tagen beansprucht werden

Fortan sind nur noch weniger als 3 Tage nach, um die SNORT-Coins während des Presales zu kaufen. So lange werden sie noch für den späteren Markteinführungspreis angeboten, mit dem sie dann auch erstmalig gelistet werden. Sobald der Coin erstmalig handelbar ist, gibt es die Chance nicht mehr.

Angesichts der eingeworbenen 5,4 Mio. USD während des Presales könnte es sich bei SNORT um den nächsten Token handeln, welcher die Aufmerksamkeit der Kryptocommunity auf sich zieht.

Schon jetzt haben Influencer und Analysten von Snorter erfahren und ihn näher unter die Lupe genommen. Zu ihnen zählt beispielsweise Borch Crypto, der dem Coin 100x prognostiziert. InsideBitcoins hat Snorter hingegen als einen der besten Trading-Bots der Kryptoindustrie bezeichnet.

Mit einem Preis von 0,1083 USD erscheint der SNORT-Coin noch immer günstig im Vergleich zu Konkurrenten wie Banana Gun, der es bis auf eine Marktkapitalisierung von 250 Mio. USD geschafft hat. Dies deutet auf ein beachtliches Steigerungspotenzial hin, sobald das Projekt erstmal vollständig gelauncht wurde und seiner Konkurrenz das Leben schwer macht.

Jedoch bleibt nun nicht mehr viel Zeit, wenn man sich den Coin noch vorher reservieren will, da er schon in weniger als 3 Tagen von den Börsen eingeführt wird. Dann wird man ihn nie wieder zu dem festen Listungspreis kaufen können.

So hat sich der Snorter Bot Token bisher entwickelt

Beendet wurde der im Mai gestartete Vorverkauf von Snorter Bot Token an diesem Montag. Dieser konnte monatlich durchschnittlich 1 Mio. USD einwerben und somit sogar seinen Konkurrenten Banana Gun mit seinem Presale um ein Vielfaches übertreffen.

Der Telegram-Trading-Bot von Snorter wurde entwickelt, um es mit den Größen der Industrie wie Banana Gun, Maestro und Trojan aufzunehmen. Dabei basiert er auf Solana, um somit die auf Ethereum deponierten Konkurrenten bei der Geschwindigkeit und Kosteneffizienz in den Schatten zu stellen.

Zwar bieten Banana Gun und Maestro ihre Dienste ebenfalls für die Solana-Blockchain an, jedoch werden sie durch die Wahl von Ethereum von dessen technologischen Einschränkungen wie der seriellen Bearbeitung belastet.

Der Handelsroboter Trojan ist zwar auf Solana beheimatet, unterstützt jedoch keine weiteren Blockchains, wie es bei Snorter der Fall ist, der auch auf Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon und Base expandieren will.

Ein weiterer Vorteil von Snorter sind die niedrigsten Gebühren unter den Krypto-Trading-Bots, welche für die Tokeninhaber auf 0,85 % reduziert werden. Somit können die Investoren ihre Rendite steigern.

Die Geheimwaffe des Handelsroboters stellt hingegen seine leistungsfähige Sniping-Funktion dar. Diese scannt die Transaktionswarteschlange, Validator-Feeds und Liquiditätspools, damit die steigenden Coins gefunden werden, bevor die Masse von ihnen erfährt.

Alle Handelsoptionen werden gründlich auf Vertragssicherheit, Vertragstiefe und Rug-Pull-Risiken überprüft. Danach werden sie erst an die Nutzer weitergegeben, womit sie einen echten First-Mover-Vorteil erhalten.

Der schnellere, intelligentere und zugänglichere Handelsroboter von Snorter hat das Interesse der Investoren geweckt. Allerdings haben sie den Coin nicht nur gekauft, um sich Vorteile für den Trading-Bot zu sichern. Ebenso können sie somit einen Teil dessen erwerben, was sich in der nächsten Zeit zur führenden Telegram-Handelsplattform entwickeln kann.

Das ist als Nächstes für Snorter zu erwarten

Bereits am 27. Oktober um 16 Uhr wird das TGE (Token Generation Event) stattfinden, bei dem die Vorverkaufsinvestoren ihre Coins beanspruchen können. Zudem wird der Coin danach von den Börsen eingeführt, wo Investoren Zugang zu Tools wie gehebelten Handel und erweiterten Analysen erhalten, welche bei der Bestimmung des Preises helfen.

Um ein Gefühl für die Zukunft von Snorter zu erhalten, sollte die Roadmap betrachtet werden. Nach der zweiten Phase, in welcher auch das TGE vorgesehen ist, soll die Interoperabilität des Trading-Bots auf die EVM-Blockchains expandiert werden, wie Binance Smart Chain, Polygon und Base. Somit werden weitere Liquiditätsflüsse begünstigt.

Außerdem sind weitere Funktionen für Telegram geplant. Diese umfassen unter anderem eine Portfolio-Übersicht, in welcher Gewinne & Verluste, Anschaffungskosten und realisierte Gewinne angezeigt werden.

Ebenso plant das Team weitere Optimierungen des Ökosystems, welche Funktionalität und Engagement der Nutzer noch steigern sollen. Somit kann die Profitabilität des Projektes zunehmen, was sich auch bei dem Wert des Token zeigen sollte.

In der vierten Phase sind dann KI-basierte Handelsalgorithmen, DeFi-Partnerschaften und Community-Governance geplant, sodass das Projekt im späteren Verlaufe besonders fair und dezentral organisiert wird.

Das Team hat zudem Andeutungen gemacht, dass Trading-APIs entwickelt werden, um auf diese Weise ein noch größeres und globales Publikum von Händlern zu erreichen. Daher hat der Snorter Bot auch gerade erst seinen Weg an die Spitze der Krypto-Trading-Bots begonnen.

So können Sie den späteren Investoren einen Schritt voraus sein

Der Countdown des Presales von Snorter zeigt nur noch weniger als 3 Tage, um die SNORT-Coins zum Listungspreis zu kaufen. Bis dahin können Sie diese noch auf der offiziellen Website mit SOL, ETH, BNB, USDT, USDC oder Bankkarte erwerben.

Die neu gekauften SNORT-Coins können schon in den Staking-Pool eingezahlt werden, welcher eine jährliche Rendite von dynamischen 102 % zahlt, die an die Anzahl der gestakten Token angepasst wird.

Das Team von Snorter Bot Token empfiehlt für die Teilnahme an dem Presale die Wahl der Best Wallet, weil sie sich insbesondere im Bereich der ICOs bewährt hat. Diese lässt sich über den Google Play Store und den Apple App Store herunterladen.

Folgen Sie Snorter auch auf X und Instagram, damit Sie die neuesten Roadmap-Ankündigungen, Partnerschaften, Listungen und mehr nicht verpassen.

Jetzt Snorter Bot Token besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.