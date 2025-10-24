Neuststadt/Harztor (ots) -MDR-Tag in Neustadt/Harztor endet mit großer Live-Show mit Ross Antony, Marina Marx, Tanja Lasch und regionalen Künstlern wie Kevin Neon, Kai Artur und Miss ChantalEin besonderer Tag geht im thüringischen Neustadt/Harztor zu Ende: Der MDR-Tag machte den Ort im Südharz an diesem Freitag, 24. Oktober, zum Mittelpunkt des Programms. Die fünfte Ausgabe der MDR-Showreihe "Hol dir deine Show!" fand erstmals im Harz statt.Schon viele Tage zuvor hat der MDR dafür in der Region gedreht und produziert, um kurz vor der Eröffnung der diesjährigen Kirmes in Neustadt/Harztor am Freitag aus und mit dem Ort zu berichten. Bereits am Nachmittag waren Geschichten aus der Region von Radioreporter Marko Ramm bei MDR Thüringen zu hören. Live aus Neustadt kam an diesem Freitag die gesamte Sendung "MDR um vier - Der starke Osten". Moderator Peter Imhof begleitete dabei die letzten Vorbereitungen zur Kirmes, sprach mit Neustädterinnen und Neustädtern, kochte mit Robin Pietsch eine rustikale Knollensuppe aus Pastinaken, Roter Bete und Sellerie und grillte Forellen.Im DialogMehr als 1000 Gäste verfolgten vor Ort die Produktion der Livestreams und den Aufbau der großen Abend-Show. Im MDR-Dialoghaus kamen Publikum mit den Künstlern ins Gespräch. Die 15-jährige Schülerin Merle Mathilda Mikuta aus Neustadt nutzte die Gelegenheit, um als Mitmischerin hinter die Kulissen zu blicken.Höhepunkt ist an diesem Freitagabend die "Hol dir deine Show!". Felix Seibert-Daiker und Peter Imhof führen seit 20.15 Uhr durch das Programm. Ross Antony, Marina Marx und Tanja Lasch läuten mit regionalen Künstlerinnen und Künstlern wie Felix und Kai Prengel, Neon, Kai Artur und Miss Chantal das Kirmes-Wochenende ein. Dabei wird es auch sportlich: Zur "Neustädter Nagelprobe" treten Peter Imhof und Torsten Metelka vom SV Hohnstein gegeneinander an.Kevin Neon, Sänger aus Neustadt: "Ich stand hier schon als Kind auf der Bühne - und jetzt Teil einer großen Live-Show im eigenen Ort zu sein, ist etwas Besonderes. Der MDR gibt mit dieser Reihe auch uns als regionale Künstler eine Chance, sichtbar zu werden."Mario Kühn, Ortsbürgermeister von Neustadt, ergänzt: "Wir sind stolz, dass der MDR unseren heilklimatischen Luftkurort ausgewählt hat. So viel Aufmerksamkeit für unsere Region hat es noch nie gegeben. Wir konnten zeigen, wie viel Kultur, Herz und Gemeinschaft hier zu Hause sind."Mit "Hol dir deine Show!" geht der MDR neue Wege: Statt im Studio wird dort produziert, wo Menschen leben, feiern und Kultur gestalten. Die Reihe steht für Teilhabe, Transparenz und Dialog - und rückt die kleinen Orte Mitteldeutschlands in den Mittelpunkt.Die Show kann während und nach der Live-Show in der ARD Mediathek angeschaut werden.Staffelstab geht nach Sachsen-Anhalt:Beim nächsten Mal steht Schierke in Sachsen-Anhalt im Mittelpunkt: Am 5. Dezember heißt es zum sechsten Mal: "Hol dir deine Show!". Dann verwandelt sich die beeindruckende Schierker Feuerstein Arena in eine glitzernde Winterkulisse - mit viel Eis und mitten im Harz. Den ganzen Tag über ist der MDR mit seinem Publikum im Dialog: Zweimal sendet der MDR live aus der Stadt am Fuß des Brockens. Dazu bringt der MDR sein Dialoghaus mit und lädt zum Austausch ein.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6144832