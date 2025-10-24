Die neue browserbasierte Lösung ermöglicht es Teams, visuelle Fehler zu erkennen und die Barrierefreiheit in großem Umfang sicherzustellen

LambdaTest, eine GenAI-native Plattform für Qualitätssicherung, hat heute die Einführung von LambdaTest Web Scanner bekannt gegeben, einem fortschrittlichen browserbasierten Tool, das visuelle UI-Regressionstests und WCAG-konforme Barrierefreiheitstests kombiniert. Er ermöglicht Teams, visuelle und barrierefreie Probleme in Webanwendungen mit beispielloser Geschwindigkeit und Präzision zu identifizieren und zu beheben.

Der LambdaTest Web Scanner vereint wichtige Funktionen zur Optimierung visueller Tests und Barrierefreiheitstests. Er bietet visuelle UI-Regressionstests mit SmartUI-Technologie und ermöglicht automatisierte Scans, die Layoutänderungen und Designabweichungen über verschiedene Browser und Bildschirmauflösungen hinweg erkennen. Er unterstützt auch WCAG-konforme Barrierefreiheitstests, identifiziert Verstöße und gibt Empfehlungen für Inklusivität. Das Tool ermöglicht browserübergreifende und reaktionsschnelle Tests in mehreren Browsern und über 200 mobilen Viewports, während die intelligente Zeitplanung einmalige oder wiederkehrende Scans ermöglicht. Darüber hinaus unterstützt die Verlaufs- und Vergleichsfunktion die Nachverfolgung von Änderungen und das Erkennen von Rückschritten, wodurch eine konsistente visuelle Qualität und Barrierefreiheit gewährleistet wird.

Der LambdaTest Web Scanner ist für eine Vielzahl von Anwendern von Nutzen, darunter auch Frontend-QA-Teams, die regelmäßige visuelle Regressionsscans über Builds hinweg durchführen können, um Layoutverschiebungen, fehlerhafte Benutzeroberflächen und Designinkonsistenzen zu erkennen. Ingenieure für Barrierefreiheit können das Tool nutzen, um die Einhaltung der WCAG-Richtlinien für eine große Anzahl von URLs sicherzustellen und so die digitale Barrierefreiheit zu fördern. Produktverantwortliche können Web-Veröffentlichungen sowohl hinsichtlich ihrer visuellen Qualität als auch ihrer Barrierefreiheit überwachen und so eine nahtlose Benutzererfahrung gewährleisten. Darüber hinaus können Agenturen die Plattform nutzen, um ihren Kunden visuelle Vorher-Nachher-Beweise und Berichte zur Barrierefreiheit zur Verfügung zu stellen und so hochwertige, inklusive Webanwendungen zu gewährleisten.

Manuelle Tests auf visuelle und barrierefreie Probleme in umfangreichen Anwendungen sind zeitaufwendig und fehleranfällig. Der LambdaTest Web Scanner automatisiert diese Prozesse und unterstützt Teams dabei, Zeit zu sparen, Fehler zu reduzieren und Probleme frühzeitig im Entwicklungszyklus zu erkennen. Das Tool stellt sicher, dass Webanwendungen sowohl visuelle als auch Barrierefreiheitsstandards erfüllen und verbessert so die Qualität und Inklusivität digitaler Produkte.

"Wir freuen uns, eine leistungsstarke Lösung anbieten zu können, die visuelle Regressionstests und Barrierefreiheitstests auf einer Plattform vereint", erklärte Mayank Bhola, Mitbegründer und Head of Products bei LambdaTest. "Der LambdaTest Web Scanner ermöglicht Teams, Probleme proaktiv zu erkennen und so eine einwandfreie Benutzererfahrung und Compliance in großem Maßstab sicherzustellen."

Um mehr über den KI-gestützten Web Scanner zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.lambdatest.com/support/docs/web-scanner-overview/

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine GenAI-basierte Qualitätsentwicklungsplattform, die Teams dabei unterstützt, intelligenter und schneller zu testen und Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Sie wurde für Skalierbarkeit entwickelt und bietet eine Full-Stack-Testing-Cloud mit über 10.000 realen Geräten und über 3.000 Browsern.

Mit KI-nativem Testmanagement, MCP-Servern und agentenbasierter Automatisierung unterstützt LambdaTest Selenium, Appium, Playwright und alle wichtigen Frameworks. KI-Agenten wie HyperExecute und KaneAI erweitern Ihren Software-Test-Workflow mit der Leistungsfähigkeit von KI und Cloud und ermöglichen nahtlose Automatisierungstests mit über 120 Integrationen.

LambdaTest-Agenten beschleunigen Ihre Tests in allen Phasen der Softwareentwicklung, von der Planung und Erstellung der Tests über die Automatisierung, Infrastruktur und Ausführung bis hin zur Ursachenanalyse und Berichterstellung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://lambdatest.com

