Seit drei Jahren läuft in Irland ein Pilotprojekt zum bedingungslosen Grundeinkommen für Künstler:innen. Offenbar so erfolgreich, dass das zuständige Ministerium dieses Programm jetzt dauerhaft etablieren will. Profitieren könnten Hunderte Menschen. Als Reaktion auf die Auswirkungen der Corona-Beschränkungen auf die Kunst- und Kulturszene hatte Irland im Jahr 2022 ein Pilotprojekt zum bedingungslosen Grundeinkommen gestartet. Dieses kommt ausschließlich ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.