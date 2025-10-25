Dogecoin-Prognose: Auch Hunde werden vom Wirtschaftskrieg beeinflusst

Noch vor zwei Wochen hatte DOGE durch den Wirtschaftskrieg einen großen Absturz erlebt, von dem er sich langsam wieder zu erholen scheint. Wie sich die Lage mittlerweile entwickelt hat und was in der nächsten Zeit zu erwarten ist, erfahren Sie jetzt in der Dogecoin-Prognose.

Das war heute für Dogecoin wichtig

Am heutigen Tage wurden auch trotz des Government Shutdowns die US-Verbraucherpreise veröffentlicht. Dabei ist die Kernrate mit 3,0 % niedriger als die erwarteten und vorherigen 3,0 % ausgefallen. Die Headline CPI war hingegen mit 3,0 % etwas höher als die vorherigen 2,9 % und sogar unter den befürchteten 3,1 %. Aus diesem Grunde wurden die Inflationszahlen auch positiv interpretiert.

Trotzdem hat sich zuletzt die Wahrscheinlichkeit für 25 Basispunkte durch die Fed am 29. Dezember mittlerweile auf 96,7 % marginal verringert. Dies ist vor allem auf die jüngsten Sanktionen der größten russischen Raffinerien Rosneft und Lukoil und die von manchen vermuteten Sabotageakte auf europäische Raffinerien in der Slowakei, in Rumänien und in Ungarn zurückzuführen, die russisches Öl verarbeiten.

According to reports, serious incidents occurred at two oil refineries in the past 24 hours: a fire broke out at the MOL refinery in Százhalombatta, Hungary, on Monday evening, and an explosion rocked the Petrotel-Lukoil refinery in Romania a few hours earlier.



The MOL… pic.twitter.com/ckHiyzdTRO - geopolitics in the picture (@geogeolite) October 21, 2025

Allerdings kann sich die Stimmung der Anleger von dem Schock durch den Handelskrieg mit den angedrohten US-Zöllen für chinesische Importe in Höhe von 100 % wieder erholen, da Trump seine Drohungen mittlerweile revidiert hatte. Zudem sollen mehrere Treffen zwischen Delegierten der beiden Nationen die Meinungsverschiedenheiten klären und eine Einigung finden, wobei die USA vor allem beim Militär und den KIs von China stark abhängig ist.

Laut einem Bericht von Wall Street Journal wollen die Chinesen hingegen gegenüber den Vereinigten Staaten hart bleiben und nicht wie zwischen den Jahren 2018 und 2019 so leicht nachgeben. Daher könnte es hier in Zukunft auch noch einmal zu Spannungen und Korrekturen kommen. Zudem scheint man im Handelskrieg mit Kanada keine Einigung zu finden.

Dogecoin-Prognose für 2025 / 2026

Laut Barron sind dennoch 47 % der professionellen Investoren bullisch bezüglich Aktien, wovon auch die Kryptowährungen profitieren können. Ebenso hat sich nun der Crypto Fear & Greed Index aus der Zone der extremen Angst mit einem Wert von 22 mittlerweile wieder mit 30 in die der Angst bewegt.

Verstärkt wird der Optimismus von den Bemühungen des Coinbase-CEOs Brian Armstrong, der sich aktuell mit US-Senatoren um klarere Krypto-Gesetze kümmert. Des Weiteren wurde der ehemalige Binance-CEO von Trump begnadigt. Zudem hat sich in dieser Woche die amerikanische Notenbank intensiver mit Kryptowährungen beschäftigt.

Dogecoin-Chart | Quelle: CMC

Trotz der hohen Inflation sowie den möglichen Verstärkungen durch die bisher eingeführten Zölle und die möglicherweise noch folgenden Tarife wird laut CME FedWatch aufgrund des schwachen Arbeitsmarktes von einer Lockerung der Geldpolitik mit 25 Basispunkten im Oktober und einer Beendigung von QT ausgegangen. Dies wirkt sich wiederum besonders positiv auf zyklische Assets wie Dogecoin aus.

Vorerst dürfte DOGE auf die nächste Zinsentscheidung warten und angesichts der positiven Erwartung im Zuge einer Erholung nach der Korrektur leicht steigen sowie Kurse von 0,21418 bis 0,26501 USD erreichen. Gegen Ende des Jahres sind auch höhere Anstiege bis 0,48 und sogar 0,74 USD möglich. Auch 1,16814 USD wären angesichts der Entwicklungen der Layer-2s und weiterer Maßnahmen denkbar, was jedoch nur weniger nachhaltig sein dürfte.

Anstiegen wie seit dem Allzeittief aus dem Jahr 2015 mit einem Plus von 231.120 % wurden bei Dogecoin schon lange nicht mehr gesehen. So legte DOGE etwa über die vergangenen 12 Monat nur um 39,66 % zu. Deshalb suchen auch immer mehr Investoren Alternativen, welche ein vergleichbares Steigerungspotenzial wie Dogecoin zu Beginn bieten, und sind dabei vermehrt auf den vielversprechenden Maxi Doge gestoßen.

Denn er nutzt denselben DOGE-Charme und kombinierten ihn mit seiner 1.000x-Energie, welche das gesamte Konzept durchzieht. So zeichnet er sich durch seine ambitionierte, disziplinierte und unerschrockene Art aus, um somit das auf dem Memecoin-Markt zu erreichen, von dem alle träumen. Allerdings will er nicht nur selbst mit Futures mit 1.000x-Hebel zum wertvollsten Memetoken aufsteigen, sondern auch seinen Bros eine überdurchschnittliche Chance bieten.

