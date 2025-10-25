Bitcoin Chartanalyse: Nur ein Schritt trennt den Markt vom nächsten großen Ausbruch

Bitcoin bleibt auch zum Wochenausklang spannend. Nach mehreren gescheiterten Anläufen über der Marke von 111.400 US-Dollar zeigt sich auf dem 4-Stunden-Chart ein zunehmend klares Bild. Die Zone zwischen 108.000 und 110.000 bleibt das Herzstück des aktuellen Setups. Der Kurs bewegt sich weiter in einer engen Range, während Trader auf den entscheidenden Impuls warten, der den Markt nach oben oder unten aus der Formation drückt.

Kritische Widerstandszone bei 110.000 Dollar

Nach dem aktuellen Ausbruch über die Widerstandslinie sah es kurzzeitig so aus, als könne Bitcoin den Schwung mitnehmen. Doch wie so oft fehlte der nachhaltige Schlusskurs über dem Niveau. Lange Dochte zeigten, dass Verkäufer hier immer noch stark verteidigen. Erst mit einer stabilen 4-Stunden-Kerze oberhalb der 110.400 wäre die Bestätigung für einen möglichen Trendwechsel gegeben.

Das übergeordnete Szenario bleibt damit neutral bis leicht bullisch. Viele Analysten sehen im aktuellen Verhalten eher eine Vorbereitung auf den nächsten Schub. Ein Retest tieferer Niveaus wäre gesund, bevor das Marktumfeld wieder in den Bullenmodus übergeht. Die Formation wirkt stabil, und sobald Volumen dazukommt, könnte der Ausbruch schnell Dynamik entwickeln.

Bullische Flagge deutet auf Rallye-Potenzial hin

Kurzfristig sprechen einige Indikatoren für eine bullische Flagge, die sich gerade ausbildet. Solange die Zone um 108.500 hält, könnte ein sauberer Retest den Startpunkt für eine neue Rally bilden. In diesem Fall wären Ziele um 112.700 die erste Hürde. Dort verläuft die Nackenlinie einer potenziellen inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die im besten Fall ein Kursziel von rund 125.000 US-Dollar ermöglichen würde.

Noch ist das allerdings reine Theorie. Auf den kleineren Zeiteinheiten zeigen sich leichte Ermüdungserscheinungen. Ein Rücksetzer auf die unteren Trendlinien bleibt denkbar, bevor der Markt neuen Anlauf nimmt. Erst wenn der Kurs auf Stundenbasis wieder Momentum aufbaut, dürfte sich die Richtung klarer abzeichnen. Scheitert der Versuch erneut, könnte Bitcoin leicht auf unter 100.000 US-Dollar abrutschen, ehe größere Käufer wieder aktiv werden.

Bitcoin Hyper: Geschwindigkeit trifft auf Sicherheit

Mit dem neuerlichen Ausbruch könnte sich auch die Altcoin Season in die entscheidende Phase begeben. Schon jetzt wird viel investiert und vorbereitet, bei Bitcoin Hyper beispielsweise sind schon fast 25 Millionen US-Dollar im Presale Topf. Die Layer-2-Lösung kombiniert die Geschwindigkeit der Solana-Technologie mit der Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks - ein Ansatz, der bei Investoren auf großes Interesse stößt. Das Projekt basiert auf der Solana Virtual Machine, wodurch Transaktionen parallel ausgeführt werden können.

Diese Kombination spiegelt sich auch im Interesse der Investoren wider. Der Presale hat bereits über 24,6 Millionen US-Dollar eingesammelt, und mehr als die Hälfte der bisher verkauften Tokens wurde direkt gestakt. Der aktuelle Preis liegt bei 0,013165 US-Dollar, bevor die nächste Phase in wenigen Stunden startet. Mit einem geplanten Ökosystem rund um Anwendungen, Staking und Governance könnte Bitcoin Hyper zu einem entscheidenden Schritt für die Zukunft der Bitcoin-Utility werden, besonders in einer Altcoin Season.

