Bitcoin Prognose: Milliardär prognostiziert 1,5 Millionen Dollar pro BTC

Er ist einer der reichsten Männer Mexikos und sehr optimistisch für die Entwicklung von Kryptowährungen. Ricardo Salinas prognostiziert folgenden Kurs für Bitcoin und setzt selbst einen beträchtlichen Teil seines Vermögens auf die Kryptowährung. Der Bitcoin ist zuletzt deutlich unter Druck geraten und viele Anleger fürchten sich davor, dass es nun zu einem Fall unter die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar kommt.

Milliardär sieht Bitcoin bei 1,5 Millionen Dollar

Der bekannte Milliardär Ricardo Salinas, einer der reichsten Männer Mexikos, scheint wegen des aktuellen Drucks keineswegs panisch zu werden. Ganz im Gegenteil zeigte er sich kürzlich mit einer Bitcoin-Prognose sehr optimistisch. Konkret schrieb er auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter): "Bitcoin wird mindestens um das 14-fache steigen (das entspricht 1,516 Millionen US-Dollar), um mit Gold gleichzuziehen - und dann wird es eine Outperformance erzielen."

Denn aktuell ist Bitcoin, das auch als digitales Gold bezeichnet wird, das achtgrößte Asset der Welt mit einer Market Cap von ca. 2 Billionen US-Dollar. Das Edelmetall dagegen führt das Ranking auf Platz 1 mit einer Marktkapitalisierung von 30 Billionen US-Dollar an. Tatsächlich ist das übrigens nicht das erste Mal, dass Experten prognostizieren, dass Bitcoin und Gold im Kurs gleichziehen. Schon Ende des vergangenen Jahres stellte CZ von Binance eine solche Entwicklung in den Raum, im August nannte eine Studie von J.P. Morgan den Bitcoin aufgrund des stark gestiegenen Goldpreises "unterbewertet".

80% seines Vermögens in Bitcoin investiert

Salinas lässt seinen eigenen Aussagen auch Taten folgen. Ganz nach dem Motto "Put your money where your mouth is" hält der Milliardär 80 Prozent seines liquiden Vermögens in Bitcoin. Bereits bei Kursen von 200 US-Dollar hat der erfolgreiche Unternehmer in die Kryptowährung investiert und schon damals massives Potenzial gesehen. Auch heute prognostiziert er weitere Kurssteigerungen für Bitcoin und erwartet früher oder später einen Anstieg auf eine Million US-Dollar.

Übrigens hält sich Salinas mit Ausnahme seiner eigenen Unternehmensbeteiligungen von Assets wie Aktien oder Anleihen fern. Die restlichen 20 Prozent seines Portfolios sind laut Milliardär in Gold investiert, dem wie erwähnt oft ähnliche Attribute wie dem Bitcoin zugeschrieben werden. Der Milliardär Salinas ist übrigens für beide Assets sehr optimistisch, auch wenn er sich häufig sehr optimistisch zu BTC äußert.

