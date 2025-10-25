Experte Crypto Rover warnt vor Krypto-Crash: Bis Montag haben Anleger noch Zeit

Der Markt steht vor einem der spannendsten Tage des Monats. Laut Crypto Rover wird die heutige Veröffentlichung der neuen US-Inflationsdaten (CPI) massive Bewegungen bei Bitcoin und Ethereum auslösen. Die entscheidenden Werte sollen rund sechs Stunden nach US-Markteröffnung erscheinen und könnten zum Wendepunkt werden, je nachdem, wie stark die Teuerung ausfällt.

Bitcoin und Ethereum in kritischer Phase

In den letzten Wochen zeigte sich Bitcoin zwar stabil über der Marke von 100.000 US-Dollar, doch die aktuelle Konsolidierung sorgt für Nervosität. Nach einem scharfen Rücksetzer befindet sich die größte Kryptowährung in einem symmetrischen Dreieck, das sich immer weiter zuspitzt. Auf der Oberseite blockt ein starker Widerstand, während die Käufer bisher konsequent höhere Tiefs verteidigen.

Rover spricht in seiner jüngsten Marktanalyse von einer sogenannten Compression Phase, die bald in einen Ausbruch übergeht, entweder nach oben oder unten. Entscheidend sei der Bereich zwischen 114.000 und 117.000 US Dollar. Dort liege laut ihm eine massive Liquiditätszone. Sollte Bitcoin diese Zone durchbrechen, könne es rasch zu einem Short Squeeze kommen. Doch bis dahin bleibt das Risiko eines Rückfalls auf die Unterstützungsbereiche bei 91.000 bis 98.000 US Dollar bestehen.

CPI-Daten als entscheidender Marktbeweger

Ein Bruch unter diese Zone könnte laut Rover das Ende der laufenden Bull Phase markieren. Historisch folgte auf ähnliche Strukturen stets eine längere Korrekturphase. Der Trader warnt deshalb vor verfrühten Long Einstiegen und betont, dass er erst bei tieferen Kursen wieder aggressiv long gehen wolle. Das Timing spielt eine große Rolle. Denn wenn die CPI Daten höher als erwartet ausfallen, etwa über der prognostizierten Marke von 3 Prozent Inflation, könnte die US Notenbank erneut restriktiver auftreten.

Für Ethereum sieht die Lage ähnlich aus. Auch hier bildet sich eine Konsolidierungsformation, die an das Muster aus dem Jahr 2024 erinnert. Damals führte ein identischer Aufbau zunächst zu einem kurzen Abverkauf auf rund 3.300 US Dollar, bevor ETH sich erholte. Rover erwartet eine ähnliche Bewegung, ein finaler Dip, gefolgt von einer deutlichen Gegenreaktion. Die Stimmung schwankt zwischen Hoffnung und Angst, während viele Trader sich abwartend positionieren.

Snorter Token: Letzte Chance vor dem Launch am Montag

Allerdings bleibt die große Chance für kommenden Montag. Das Projekt Snorter geht auf den dezentralen Börsen live, wo viele Influencer und Analysten von einem möglicherweise bullishen Start ausgehen. Snorter hat sich mit seinem Trading Tool als einer der spannendsten Neuzugänge im Solana Ökosystem etabliert. Nur noch vier Tage bleiben, um SNORT zum Listingpreis von 0,1083 US Dollar zu sichern, danach startet der Handel an den Börsen.

Das Interesse ist enorm. Über 5,4 Millionen US Dollar flossen bereits in die Vorverkaufsphase. Snorter entwickelt einen Telegram Trading Bot, der neue Meme Coins blitzschnell erkennt und automatisch auf sichere Smart Contracts filtert. Durch den Einsatz der Solana Virtual Machine ist der Bot deutlich schneller und günstiger als viele Ethereum basierte Alternativen. Ein weiterer Vorteil sind die niedrigen Gebühren von nur 0,85 Prozent für Halter des Tokens, kombiniert mit einer jährlichen Staking Rendite von 102 Prozent. Analysten vergleichen Snorter bereits mit dem Erfolg von Banana Gun, dessen Token nach dem Launch um das 40 bis 200 Fache stieg.

