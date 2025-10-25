In Mexiko-Stadt ansässige Initiative erhält 100.000-Euro-Spende von Allwyn zur Unterstützung ihrer Mission zur Entfaltung des vollen Potenzials von Kindern mit Down-Syndrom



MEXIKO-STADT, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das multinationale Lotterie- und Unterhaltungsunternehmen Allwyn und die Formula 1 haben die John Langdon Down Foundation als Gewinner des F1® Allwyn Global Community Award in Mexiko und Empfänger von 100.000 € (umgerechnet über 2,1 Millionen mexikanische Pesos) bekannt gegeben. Die Spende von Allwyn soll die wertvolle Arbeit der Stiftung in der lokalen Gemeinschaft fördern. Sie fließt in ihr integriertes Betreuungs- und Bildungsprogramm, das Kinder mit Down-Syndrom und ihre Familien unterstützt.

Prof. Sylvia Garcia Escamilla, Präsidentin der John Langdon Down Foundation, wurde auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez vor dem Grand Prix von Mexiko mit dem F1® Allwyn Global Community Award ausgezeichnet.

Die John Langdon Down Foundation mit Sitz in Mexiko-Stadt - Austragungsort des FORMULA 1® GRAND PREMIO DE LA CIUDAD DE MEXICO 2025 vom 24. bis 26. Oktober 2025 - ist eine wegweisende Institution, die sich für die Förderung der Menschenrechte, der Würde und des Potenzials von Menschen mit Down-Syndrom jeden Alters einsetzt. Die Stiftung hat erkannt, dass Kinder mit Down-Syndrom in Mexiko nicht immer die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Lebensweg haben - ihre Bedürfnisse in Bezug auf Bildung, Gesundheit und Entwicklung werden meist getrennt voneinander betrachtet, was ihre Chancen auf Lernen und Selbstständigkeit einschränken kann.

Die erfolgreiche Initiative der Stiftung zielt darauf ab, diese Lücke mit der Spende von Allwyn zu schließen. In den nächsten 12 Monaten wird sie 89 Kinder im Alter von 6 bis 18 Jahren mit Down-Syndrom dabei unterstützen, ihr Potenzial zu entfalten, und schätzungsweise 445 Familienmitglieder (einschließlich Eltern und Betreuer) durch Schulungen und Unterstützung stärken. Langfristig soll diesen Kindern durch bessere Bildung, Beschäftigungsmöglichkeiten und soziale Inklusion mehr Unabhängigkeit ermöglicht werden. Letztendlich soll das Projekt gesellschaftlich wirken, indem es die Fähigkeiten von Menschen mit Down-Syndrom sichtbar macht, Stereotype abbaut, Sichtweisen verändert und zu einer offeneren Gesellschaft beiträgt.

Die F1 ist seit mehreren Jahren ein wichtiger Unterstützer der Arbeit der Stiftung. Im Jahr 2022 erwarb sie Kunstwerke und Rahmen, die von Menschen mit Down-Syndrom individuell gestaltet wurden. Vor Kurzem eröffnete sie ihren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, an inklusiven Spielen und Aktivitäten auf der Rennstrecke Autódromo Hermanos Rodríguez teilzunehmen. Beispielsweise konnten sie Rennfahrerinnen und -fahrer treffen und ihre Fähigkeiten in Rennsimulatoren testen.

Der F1® Allwyn Global Community Award, der in diesem Jahr im Rahmen der mehrjährigen Partnerschaft zwischen der F1 und Allwyn ins Leben gerufen wurde, spiegelt das gemeinsame Engagement wider, positive Veränderungen voranzutreiben und den Gemeinschaften, in denen sie tätig sind, etwas zurückzugeben.

Während der Saison 2025 werden insgesamt vier lokale Initiativen mit Bezug zur F1, die in ihren Ländern einen positiven Einfluss haben - beispielsweise in den Bereichen Bildung, Kultur, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit -, von einer Jury ausgewählt und erhalten jeweils eine Spende in Höhe von 100.000 Euro von Allwyn. Der endgültige Gewinner oder die endgültige Gewinnerin dieser Saison wird beim FORMULA 1® HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 (20.-22. November 2025) mit dem F1® Allwyn Global Community Award ausgezeichnet.

Allwyn hat sich zum Ziel gesetzt, den Award in der Saison 2026 auf weitere Rennen auszuweiten und damit Projekte zu würdigen, die etwas bewegen.

Andria Vidler, CEO von Allwyn UK und Jurymitglied des F1® Allwyn Global Community Award, erklärt: "Als lotteriegeführtes Unterhaltungsunternehmen steht das Engagement für die Gemeinschaft im Mittelpunkt unseres Handelns. Es war uns eine Ehre, durch die Partnerschaft von Allwyn mit der Formula 1 in diesem Jahr herausragende Projekte vorzustellen und weiter zu unterstützen. Die John Langdon Down Foundation ist ein Beispiel für eine echte Community-Initiative, die nicht nur positive Veränderungen für ihre direkten Begünstigten und deren Unterstützungssystem ermöglicht, sondern auch von Natur aus inklusiv ist und einen grundlegenden Wandel in der Wahrnehmung einer marginalisierten Gruppe bewirkt."

Ellen Jones, Leiterin ESG bei der Formula 1, bemerkt: "Die inspirierende Arbeit der John Langdon Down Foundation steht in Einklang mit den Kernbereichen, die wir mit diesem Preis würdigen - insbesondere mit ihren Bemühungen, die Selbstbestimmung, Bildung und das Wohlbefinden von Kindern mit Down-Syndrom zu verbessern. Diese herausragende Initiative baut systemische Barrieren ab und hilft diesen Kindern, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Wir freuen uns, ihre Mission ins Rampenlicht zu rücken und einen konkreten Beitrag zu leisten, um eine solidarischere und inklusivere Gesellschaft zu fördern."

Die Gewinnerin des F1® Allwyn Global Community Award, Prof. Sylvia Garcia Escamilla, Präsidentin der John Langdon Down Foundation, erklärt: "Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass jeder Mensch mit Down-Syndrom vollständig in die Gesellschaft eingebunden ist, und der Gewinn des F1® Allwyn Global Community Award bringt uns diesem Ziel einen Schritt näher. Die größte systemische Lücke in Mexiko ist die fragmentierte Betreuung, durch die das Potenzial von Kindern mit Down-Syndrom nicht ausgeschöpft wird. Diese großzügige Spende von Allwyn ermöglicht es uns, ein Programm umzusetzen, das ein integriertes Unterstützungssystem bietet, das Entwicklung fördert, Barrieren abbaut und mehr Inklusion ermöglicht - über Mexiko hinaus. Wir danken der Formula 1 und Allwyn dafür, dass sie die Bedeutung unserer Stiftung für diese Gemeinschaft anerkannt haben."

