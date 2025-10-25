Chinas Aktienmärkte überraschen mit neuen Wachstumsimpulsen und starken Kursgewinnen - jetzt eröffnen sich für Anleger spannende Chancen. Wer auf Asiens Aufschwung setzt, könnte schon bald von der nächsten Kursrakete profitieren. Die Unsicherheit an den globalen Finanzmärkten bleibt hoch - doch in China formiert sich im Schatten der Krisen ein bemerkenswerter Aufschwung. Während viele Anleger noch zögern, gewinnen die Börsen in Fernost spürbar an ...

