Mit einem satten Kursgewinn von über +12% schießt die Ford-Aktie am Freitag auf den höchsten Stand seit zwölf Monaten hoch. Was steckt hinter dem starken Kursgewinn des US-Autoherstellers und sollten sich Anleger die Ford-Aktie ins Depot legen? Trotz Widrigkeiten starke Quartalszahlen Grund für die starke Performance der Ford-Aktie zum Wochenschluss waren die Zahlen für das dritte Quartal. Ford steigerte seinen Umsatz im abgelaufenen Vierteljahr ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.