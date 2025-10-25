Der Walldorfer Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druckmaschinen (ISIN: DE0007314007) steht vor wichtigen Quartalszahlen. Am 12. November legt das Unternehmen seine Ergebnisse für das zweite Quartal und erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 vor. Die Analysten von mwb research zeigen sich zuversichtlich: Trotz schwächerer Konjunkturindikatoren und Währungsbelastungen sehen sie die Gesellschaft robust aufgestellt. In ihrer aktuellen Studie erwarten die Experten eine stabile Umsatzentwicklung bei gleichzeitig deutlich verbesserter Profitabilität. Auftragsbestand stützt die Produktion: Nach ...

